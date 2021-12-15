Во Владивостоке водитель без прав пытался дать взятку инспекторам ГИБДД

Водитель попытался подкупить полицейских. Фото: Милана СОКОЛ

Попытку уйти от ответственности за административное нарушение предпринял водитель Daewoo Nexia в Первореченском районе Владивостока. Мужчину задержали за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», машину остановили для проверки сотрудники ГИБДД днем на улице Руднева. За рулем находился 27-летний уроженец Узбекистана, у которого нет водительского удостоверения, поэтому он вообще не имеет права управлять автомобилем.

Полицейские пригласили нарушителя в служебное авто для составления протокола и оформления штрафа. Уже в салоне мужчина решил предпринять попытку избежать наказания и предложил стражам порядка взятку.

Услуги за отказ от составления протокола предприимчивый водитель без прав оценил в 500 рублей, которые он положил в подстаканник. Все его действия были зафиксированы установленной в полицейской машине видеокамерой. В итоге водителя задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств, а его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Теперь мужчина не только оплатит штраф до 15 тысяч рублей за езду без прав, но и ответит по уголовной статье за попытку дачи взятки должностному лицу. По ней ему грозит до двух лет лишения свободы.

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