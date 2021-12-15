Первый официальный магазин LEGO откроют во Владивостоке в ТРЦ «Калина Молл»

Из конструктора умельцы могут собрать буквально что угодно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дальневосточной столице 23 декабря откроют первый в ДФО оригинальный магазин конструкторов LEGO, выяснила «Комсомольская правда - Владивосток» в пресс-службе сети. На мероприятии будут присутствовать местные СМИ. В день открытия в 12:00 бренд покажет панораму Владивостока, собранную вручную из кубиков LEGO.

Уже 24 числа магазин распахнет свои двери для покупателей, а 25-го пройдут мероприятие и развлекательные активности уже для гостей. С этого дня приморцы смогут сами дополнить «арт-объект» своими постройками.

В магазине будут и ключевые линейки для всей семьи, так и эксклюзивные коллекционные наборы. Специалисты заверили, что обустроят и зону Pick-a-Brick - на ней можно выбрать детальки различных форм и цветов.

В ТРЦ «Калина Молл» филиал откроется на третьем этаже.

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