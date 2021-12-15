Сработал ОМОН: в Приморье мужчина с ружьем для подводной охоты угрожал взорвать дом бывшей супруги

Сотрудники спецслужб задержали агрессивного приморца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Развернувшиеся во дворе одного из частных домов в Партизанске события напоминали съемки настоящего боевика. Агрессивный мужчина проник в жилище своей бывшей супруги и угрожал устроить взрыв. Территорию оцепили полицейские, а также сотрудники МЧС и Росгвардии.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», стражей порядка вызвала хозяйка частного дома, куда ворвался неадекватный мужчина. Он начал оскорблять бывшую супругу, принялся крушить мебель и заявил, что все взорвет.

Прибывшие полицейские блокировали территорию и вызвали дебошира на переговоры. Из жилища мужчина вышел с ружьем для подводной охоты, которое было заряжено стрелой. На требования сложить оружие он ответил угрозами и пообещал выстрелить в любого, кто к нему приблизится.

Когда стражи порядка достали табельное оружие и пообещали его применить, нарушитель спокойствия положил ружье и что-то достал из кармана. Агрессивный гражданин заявил, что у него в руке мощный взрыватель, который будет применен в случае попытки захвата. Затем он снова зашел в дом, где позже и был задержан последовавшими за ним полицейскими.

Дебошира доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Теперь за хулиганские действия, порчу имущества и угрозы расправой блюстителям порядка ему грозит длительный тюремный срок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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