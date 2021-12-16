«Галамарт» продолжает ШОКировать по-новогоднему: электрический чайник – 299 рублей, постельное белье – 799 рублей

Фото: предоставлено «Галамарт».

Подготовка к Новому году выходит на финишную прямую, однако это не означает, что выгодные акции уже прошли: наоборот! Если еще что-то не купили в подарок, это всегда можно сделать в «Галамарте», поскольку тут ШОК-цены продолжаются.

17 декабря комплект постельного белья для полуторной кровати будет стоить 799 рублей, а в размере Евро – 1 099 рублей. Комплект – из новогодней коллекции «Шотландка» от PROVANCE, в праздничной яркой расцветке. Две наволочки, простынь и пододеяльник, гладкая и приятная на ощупь ткань – отличный подарок кому угодно, в том числе, и себе.

20 декабря напольные электронные весы обойдутся всего в 199 рублей (а в обычное время они стоят больше 1 000 рублей). Есть и в забавном дизайне! Точные, с ЖК-дисплеем, они точно пригодятся тем, кто следит за своим здоровьем.

23 декабря электрический чайник LEBEN из нержавеющей стали можно будет приобрести всего за 299 рублей. Строгий стильный дизайн, удобная кнопка включения – словом, все составляющие отличного чайника. А горячего чайку зимой хочется все чаще!

В «Галамарте» вы найдете еще множество аксессуаров для праздника: сувениры и игрушки, украшения и электрогирлянды. А для подарков – бытовую технику, новогодние коллекции посуды, уютные мягкие пледы, беспроводные наушники и многое другое. Все – по очень доступным ценам!

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт», подробности можно узнать по телефону 8 800 25 000 25 или на сайте www.galamart.ru