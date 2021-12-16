В Уссурийске с потолка туннеля на машину упал кусок плиты

Стены и опоры проезда повредились из-за негабаритного транспорта. Фото: instagram.com/chernosliv18

Приморцы жалуются на туннель в Уссурийске, который расположен под железнодорожными путями. Пострадала машина местного автолюбителя.

В социальных сетях житель Уссурийска рассказал о железнодорожном переезде на улице Чичерина, который повредил его машину. По словам приморца, он проезжал по туннелю, и неожиданно с потолка отвалился кусок плиты. Мужчина чудом успел повернуть руль, но булыжник все-равно поцарапал крыло автомобиля.

- Не представляю, если бы он упал на крышу или лобовое стекло. Я посмотрел переезд изнутри и ужаснулся его состоянию. Позвонил знакомому юристу, в РЖД и ГИБДД. Все сказали, что переезд давно признан аварийным. Что должно произойти, чтобы его починили? – задается вопросом автолюбитель.

В комментариях люди поддержали водителя и разделили его переживания.

- Очень жуткое место! Каждый раз пытаюсь быстрее там проехать. Сделали бы в подъем дорогу через жд переезд или альтернативный проезд, постоянно грузовики цепляют будками, вот вам и разрушения, - делятся уссурийцы.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой ДВЖД, которая объяснила, что эстакада была построена в 1892 году для пропуска поверхностных, ливневых и паводковых вод. Позднее под мостом сделали двухполосный проезд для автомобилей и тротуары для пешеходов. Туннель осматривают не реже одного раза в месяц, отслеживают неполадки и предотвращают их развитие.

В пресс-службе подтвердили, что у проезда есть сколы и трещины, которые возникли не из-за естественного износа. Свод и балки повредились из-за негабаритных автомобилей, которые проезжают под эстакадой.

- Вопросы организации и контроля автомобильного движения находятся вне компетенции Дальневосточной железной дороги. ДВЖД неоднократно обращалась в администрацию г. Уссурийска для установления контроля и организации безопасного проезда автотранспорта. На данный момент административные органы Уссурийского городского округа решения не приняли, - отметили в пресс-службе.

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