Голубое топливо. Власти озвучили большие амбиции на газификацию Приморья

Газовые сети проведут также между поселками Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье продолжается газификация. Уже проложены сети газораспределительные сети в Уссурийском ГО, Спасском районе, переведены на газ три котельные в Уссурийске и еще две построены. В 2022 году власти планируют обустроить инфраструктуру газомоторных заправок и подключить к "голубому" топливу до 12 тысяч домов, выяснила "КП-Владивосток" в пресс-службе краевого правительства.

- В первую очередь это коснется Владивостока и Уссурийского городского округа. Количество домовладений в населенных пунктах, для которых будет создана техническая возможность подключения в 2021 году, – 77, в 2022 году – 1 902, в 2024 году – 502, - пояснили в пресс-службе.

При этом создана программа по строительству внутрипоселковых сетей. В рамках этой программы 9 427 домовладений планируют оборудовать газовые магистрали в 25 населенных пунктах.

- Уровень газификации Приморского края на сегодняшний день составляет 24%. По состоянию на 1 декабря 2021 года потребление природного газа в регионе составило 1,4 миллиарда кубометров в год, - рассказала Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморья.

Также в этом году подключили резидентов территорий опережающего развития "Надеждинская" и "Михайловский", детский сад и дома в микрорайоне "Радужный". Программу реализуют совместно с Газпромом.

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