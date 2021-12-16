Маски-шоу: в центре Владивостока прикрыли подпольное казино

"Облава" прошла накануне, 14 декабря. Из архива КП Фото: Юрий СОКОЛОВ

В центре Владивостока силовики провели обыски в нежилом помещении на Океанском проспекте - присутствовали сотрудники Следственного комитета и Росгвардии, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

В ноябре 2021 года мужчина обустроил с помощью Интернет-сети уютное онлайн-казино в помещении. Операция успешно прошла 14 декабря - деятельность пресекли. Провели обыски, изъяли деньги и компьютеры.

Расследование продолжается - осталось найти всех причастных. Ответственность организаторы нелегального азарта понесут по статье части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

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