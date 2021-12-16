На территории аэропорта Владивосток заметили панду, которая ходила кругами

Попасть на борт панда бы не смог Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье на видео сняли необычного гостя Международного аэропорта Владивосток. Аниматор в костюме панды кругами ходил по территории, внутрь, сообщили очевидцы, его не пустили, выяснила "КП-Владивосток" в соцсети (dpscontrol_125rus).

- Спросите у своих. Может, кто знает, чей панда? По территории кругами ходил... Может, помощь нужна? Вопросы задаем - машет головой, не понимает. Жалко его, - подписали авторы видео.

Приморцы с юмором отнеслись к ситуации, а многие даже посетовали, что нет закона, который запрещал бы проходить в публичные места в карнавальных костюмах.

- Если не найдётся хозяин, заберу на передержку, если не кусается, то и насовсем оставлю, - написала жительница.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03