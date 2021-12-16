Приморец притворился племянником пожилой женщины, чтобы украсть крупную сумму денег

Украли 30 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В приморском Артеме развернулась очередная подстава. Мошенники чаще всего бьют по самым незащищенным - и в этот раз жертвой афериста стала ничего не подозревающая пожилая женщина, которая только и хотела, что помочь родственнику. Об этом "КП-Владивосток" узнала в краевом управлении МВД.

Молодой человек представился племянником бабушки - голос был очень похож, как сообщила пострадавшая. Лже-родственник рассказал женщине, что его остановили полицейские в нетрезвом виде - а чтобы урегулировать вопрос, нужны 30 тысяч рублей. Доверчивая женщина перевела деньги по номеру карты. Лишь только связавшись с настоящим племянником, бабушка поняла, что ее обманули.

- В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), - уточнили в пресс-службе УМВД.

В полиции напомнили: если звонят с незнакомого номера, всегда пытайтесь убедиться в правдивости ситуации. Перезвоните для начала на номер, указанный в списке контактов.

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