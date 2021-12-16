Мэр Владивостока рассказал, что в городе появятся три детсада и пять школ

Константин Шестаков. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков отчитался перед депутатами думы о деятельности исполнительной команды. В городе появятся еще три детских сада и пять школ, заявил мэр в ходе отчета, выяснила "КП-Владивосток" в пресс-службе администрации Владивостока.

Детские сады появятся в поселке Трудовое, в районе Садгорода и на Зеленом Бульваре. Речь идет о местах для больше тысячи детей.

- В районе Патрокла – один детский сад сдан и туда уже ходят 180 детей, еще один вводится в эти дни в эксплуатацию и после процедур лицензирования туда пойдет 240 детей. Аналогично к концу этого года завершим работы в Снеговой пади, в начале следующего на Крыгина. Также завершено проектирование школы на Патрокле на 1275 мест со сдачей в 2023 году. Понимаем, что одна школа не решит проблем. Город, как никогда, нуждается в новых зданиях, во второй смене сегодня занимается больше 15 тысяч детей, - сообщил в ходе отчета Константин Шестаков.

Для пяти школ заложено уже пять земельных участков - субсидии на строительство хотят просить из федерального бюджета - заявку готовит минобразования края. Школы появятся к 2024 году.

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