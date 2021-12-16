АСРФ о доработке законопроекта о расширении программы инвестиционных квот

Дмитрий Патрушев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву предложения в рамках обсуждения проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

В числе предложений – рекомендация с 2034 года установить 25-летний срок эксплуатации рыбопромысловых судов и ограничить рыболовство в российских морских водах судами иностранной постройки. Реализация этого предложения послужит обеспечению безопасности промысла, современных экологических требований, а также стимулирует своевременное обновление промыслового флота силами отечественных верфей.

По информации АСРФ, срок эффективной эксплуатации новых судов составляет 25 лет (пять циклов освидетельствования Российским морским регистром судоходства (РМРС). Указанный срок эксплуатации подтверждается проектной документацией таких судов и ограничениями, установленными правилами РМРС в отношении дефектов основных частей и узлов.

В АСРФ уверены, что введение нормативного срока использования судна, при достижении которого требуется его замена, будет действенной нефинансовой мерой обновления рыбопромыслового флота. Мировой опыт показывает, что срок безопасного и эффективного использования составляет не более 25 – 30 лет. Это обусловлено рядом фактов: старение корпуса судна (коррозия и усталость металла), выработка ресурса судового комплектующего оборудования (средний срок службы двигателя – не более 15 лет, средний срок службы вала двигателя до списания – 23 года и другое), прекращение выпуска комплектующих и запчастей в среднем через 15 лет модельного года оборудования.

Также АСРФ предложила доработать определение размера общих допустимых уловов для аукционов инвестиционных крабовых второго этапа программы инвестквот за вычетом долей квот крабов, реализованных на аукционах 2016-2018 годов на условиях их закрепления сроком на десять лет.

В АСРФ указывают, что вступление в силу положения законопроекта в отношении аукционов инвестиционных крабовых квот второго этапа целесообразно одновременно с принятием закона. В этом случае торги возможно провести в конце 2022 года с освоением квот и строительством краболовов с 2023 года.

Ассоциация обращает внимание, что, если вступление в силу указанного положения будет отложено на год, как это предполагается законопроектом, будет сорвана возможность непрерывного размещения заказов на российских верфях по строительству краболовов, а также не будет своевременно обеспечено замещение устаревших краболовов новыми, что необходимо для безопасности рыболовства и мореплавания.

АСРФ также считает целесообразным дополнить перечень видов водных биоресурсов, ограниченный для инвестиционных аукционов в законопроекте моллюсками, креветками, рентабельность добычи которых находится на одном уровне с крабовым сегментом. Объектами инвестиций в отношении аукционов инвестиционных квот креветок предлагается определить суда-креветколовы.

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