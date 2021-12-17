Международное казино. Из бухты Муравьиной в Приморье сделают Лас-Вегас

Проект игорной зоны. Фото: пресс-служба КРПК

Корпорация развития Приморского края (КРПК) в 2022 представит масштабный проект по развитию игорной зоны "Приморье", созданной еще в 2011 году. В бухте Муравьиной появится курорт как для россиян, так и для иностранцев.

- Для себя ставим итоговой точкой июль 2022 года, чтобы мастер-план был уже готов. <…> Плотная работа с января по июль должна быть сделана. Что касается игорной зоны, туристического кластера, далее мы пошли с такой же концепцией, как единый оператор, на остров Русский, <…> должна быть туристическая зона с комфортным пребыванием, с велодорожками, с возможностью гулять, - сообщила гендиректор КРПК Ольга Сун-Жаю.

В игорной зоне пока нет пешеходных зон, навигации и общественного транспорта. Поэтому на территории появятся эти объекты и пожарная станция, пункт полиции и медпункт. По словам Игоря Трофимова, исполнительного директора КРПК, игорная зона "Приморье" должна встать в один ряд с Лас-Вегасом и Макао. Поэтому для создания мастер-плана привлекут не только инвесторов и девелопера, но и потенциальных туристов.

- Запланировано построить 12 роскошных отелей с казино, гольф-поля, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и бары. Общая площадь туристического курорта составит около 1000 гектаров, - сообщили в пресс-службе КРПК.

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