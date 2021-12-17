Может родители узнают своих детей: приморские школьницы просили прохожих купить алкоголь

Несовершеннолетние девочки просили прохожих купить им алкоголь. Фото: instagram.com/bknovosti

Жителей Большого Камня поразило поведение несовершеннолетних девочек. По словам людей, подростки просили прохожих купить им алкоголь. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- Просят прохожих купить им пива, всем примерно по 10-11 лет, откуда-то деньги у них есть на это дело. Ладно, если бы это были парни, можно было бы по-другому отреагировать, но это девушки, а не пивные бочки. Такими темпами и до инцидента в Хабаровске дело дойдет. Только родители и прогнившее окружение подают пример детям и влияют на них, - пишет автор поста.

К тексту также прикреплена фотография, на которой изображены подростки. В комментариях многие люди поддержали автора и заявили, что хотели бы знать, если бы их несовершеннолетний ребенок просил взрослых купить алкоголь.

- Я думаю, многие родители благодарны были бы автору за то, что показали их чадо во всей красе! – отмечают приморцы.

Но не всем понравилось увиденное. Некоторые называют автора шпионом и просят не вмешиваться в чужие дела.

- Могут увидеть одноклассники девочек, друзья. Это будет объектом обсуждения, - пишут обеспокоенные люди.

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