В Приморье мужчина на КАМАЗе сдавал назад и убил человека

Коллега виновника скончался от травм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чугуевском районе Приморья произошла трагедия по неосторожности водителя большегруза. КАМАЗ случайно задавил человека. Об этом пишет краевое управление Следственного Комитета Приморья.

Как стало известно "КП-Владивосток", 13 декабря 50-летний водитель КАМАЗа совершал маневр, чтобы поставить автомобиль в гараж. Внимательности не хватило: по неосторожности водитель сбил человека. Не убедился, что вокруг никого нет. Мужчина скончался от тяжелых травм.

Расследование продолжается, допрашиваются свидетели. Дело возбуждено по части 1 статьи 190 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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