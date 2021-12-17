Мошенники создали липовый сайт для оплаты налогов, на уловки попалась жительница Владивостока

Женщина лишилась денег из-за липового сайта. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Попытка погасить налоговую задолженность обернулась для жительницы Владивостока списанием всех денег с карты и обращением в полицию. Горожанка стала жертвой аферистов, зайдя на их лже-сайт. Доверчивая налогоплательщица ввела данные банковской карты и лишилась сбережений.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», вечером после работы 42-летняя жительница Советского района Владивостока решила из дома оплатить свои налоги. Она зашла на первый появившийся в поисковой строке сайт и зарегистрировалась. После выбора необходимой опции, ей пришло уведомление о том, что нужно ввести свои данные и трехзначный код банковской карты для оплаты.

Когда женщина выполнила все условия, то ей пришло СМС с информацией, что с ее карты списали все деньги в сумме около 40 тысяч рублей. Шокированная произошедшим пострадавшая решила обратиться в полицию, где выяснилось, что ее обманули мошенники. Женщина зарегистрировалась на подставном сайте аферистов, который внешне очень напоминает настоящий, только имеет лишнюю букву в самом названии домена, на что она не обратила внимание.

По словам стражей порядка, жертвами подставных сайтов регулярно становятся невнимательные приморцы, которые хотят купить билеты, оплатить налоги или приобрести какой-нибудь товар. После обращения пострадавший по факту мошеннических действий проводится проверка. Устанавливаются причастные к созданию сайта-клона налоговой службы.

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