«Да я из ФСБ»: в Приморье задержанный после погони водитель представился офицером спецслужбы

Пьяный нарушитель прикрылся званием офицера ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Приморья произошла весьма неординарная история, достойная если не боевика, то детективного жанра. Главным героем событий стал нетрезвый водитель легковушки Toyota Aqua. Мужчина не только уходил от погони полицейских и совершил ДТП, но и умудрился сбежать через лес.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», в ночное время сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем, водитель которого не остановился по требованию и попытался скрыться. В районе села Покровка нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, где его и настигли стражи правопорядка.

Нетрезвый нарушитель тут же передал блюстителям закона свое водительское удостоверение и заявил, что он является офицером Пограничного управления ФСБ. Пока полицейские проверяли его документы, мужчина попросился отойти в туалет и убежал в лес. Видимо, таким образом надеясь избежать наказания за вождение в нетрезвом виде, так как ему предстояло пройти медицинское освидетельствование.

Оставшуюся на месте машину эвакуировали на арестплощадку, а водительские права понадобились для составления административного протокола. Действительно ли является беглец сотрудником погранслужбы ФСБ – сейчас выясняется.

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