Депутат думы Находки и бизнесмен осужден на 4,5 года за хищение 24 миллионов рублей

Для возмещения ущерба было арестовано имущество виновного на 15 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье осудили главу крупной строительной фирмы. Подрядчик возводил жилье в Большом Камне - для ССК "Звезда". При строительстве бизнесмен, который оказался депутатом городской Думы Находки, украал 24 миллиона рублей. Суд огласил приговор: 4,5 года колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

С лета 2017 по июль 2018 обвиняемый в ходе руководства компанией, которая выполняла подрядные работы - возводила жилье для сотрудников "Звезды" - не исполнил обязательства договора в полной мере. Так пропала огромная сумма денег. Как позже выяснилось, он фактически управлял компанией, оформленной на супругу.

- Суд назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - подтвердили в Следственном Комитете.

Фигурант проходит по части 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности).

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