Подростки устроили поджог в детском саду Владивостока ради лайков в соцсетях

Подростки подожгли имущества садика, снимая все на камеру мобильного. Фото: Иван МАКЕЕВ

Малолетние хулиганы устроили пожар на территории детского сада в Ленинском районе Владивостока. Подростки решили привлечь к себе внимание опасным способом – совершить поджог беседки и убежать.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», о ЧП сообщила заведующая детским садом. со слов женщины, днем на территорию проникла группа подростков в возрасте 12-15 лет. Школьники то ли шутки ради, то ли для развлечения подожгли детскую беседку и убежали. Возгорание работники сада успели потушить своими силами, но на этом история не закончилась.

Вскоре малолетние хулиганы вернулись и снова подожгли ту же беседку, снимая происходящее на телефоны. За ними погнался охранник дошкольного учреждения, но поймать никого не сумел. Пламя оперативно потушили с помощью огнетушителей, а о поджоге муниципального имущества сообщили в полицию.

Не исключено, что малолетние пироманы сделали запись своих «подвигов» для популярности и лайков в социальных сетях. Стражи порядка начали проверку по факту поджога и ищут виновных в происшествии.

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