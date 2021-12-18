Похитители оборудования едва не оставили без света жителей Артема

Неизвестные похитили дорогое оборудование, приехав на машине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Артема и поселка Заводской в Приморье могли остаться без электричества из-за действий неизвестных злоумышленников. Похитители оборудования демонтировали трансформатор с линии передач, стоимостью сотни тысяч рублей.

По информации «Комсомольской правды – Владивосток», обнаружить кражу удалось во время очередной проверки. Рейды регулярно проводят специалисты электросетей. В лесополосе недалеко от поселка Заводской под Артемом неизвестные похитили с линии передач трансформатор.

Устройство предназначено для повышения безопасности электрооборудования и отключения автоматов при скачках напряжения. Его устанавливают, чтобы избежать короткого замыкания, которое может повлечь отключение электричества.

На место прибыли стражи порядка, которые обнаружили рядом с линией передач протекторы шин автомобиля предполагаемых похитителей. Ущерб от их действий составил почти 300 тысяч рублей.

Полицейские зафиксировали факт кражи, осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемых. По факту случившегося проводится проверка.

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