В Приморье закладчики с ножом и отверткой напали на владельца коттеджа, решившего их прогнать

Наркоманы напали на владельца дома, который хотел их прогнать. Фото: Емельянова Эллина.

В Артеме местный житель стал жертвой нападения двух неизвестных, которые искали закладки наркотиков. Мужчина стал снимать их на телефон и попросил уйти, после чего его избили и ограбили.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», житель коттеджа днем заметил, как недалеко от его дома неизвестные что-то ищут в земле. Мужчина предположил, что это наркоманы в поисках «клада», поэтому стал снимать их на телефон и потребовал уйти.

На его слова злоумышленники ответили оскорблениями, а затем достали большой нож с отверткой и нанесли телесные повреждения. Во время потасовки наркоманы разбили смартфон пострадавшего и вытащили у него из сумки около 150 тысяч рублей.

После нападения злоумышленники сели в поджидавшее их такси и быстро уехали с места происшествия. Избитый мужчина пришел домой и вызвал полицию, сообщив номера автомобиля, на котором скрылись подозреваемые.

В результате оперативных мероприятий оба злоумышленника позже были задержаны. Ими оказались 43-летний житель Владивостока и его 41-летний приятель из Артема. По факту грабежа, совершенного группой лиц с крупным ущербом, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Любителям наркотиков грозит до 7 лет лишения свободы.

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