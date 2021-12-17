Житель Находки показывал порноролики 3-месячной дочери

Мужчина показывал эротический контент маленькой дочурке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, к сожалению, все чаще фиксируются правоохранителями. Однако то, что совершил житель Находки в отношении собственной дочери, вызвало недоумение даже у полицейских.

Как стало известно «Комсомольской правде - Владивосток», выявить преступление удалось в ходе расследования другого уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины. Во время следствия было установлено, что употребляющий наркотики подозреваемый развращал собственную трехмесячную дочь.

По предварительным данным, он был дома с ребенком, когда в очередной раз употребил запрещенные вещества. Находясь под воздействием «дури», он лег рядом с дочерью и на своем телефоне стал ей показывать откровенные видеоролики порнографического содержания.

Оперативники установили, что подозреваемый нигде не работает и ранее был судим за уничтожение чужого имущества и угрозу убийством. Сейчас по факту случившегося следователи СУ СК по Приморскому краю проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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