Приставила нож к горлу: в Приморье горе-мать избила сына и угрожала ему убийством

Женщина избила собственного ребенка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Спасского района Приморья оказалась настоящим семейным тираном, издевающимся над собственными детьми. Больше всего досталось 15-летнему школьнику, которого он избила и угрожала ножом.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что убежавший из дома подросток рассказал о неадекватном поведении матери соседке и директору местной школы, которые и вызвали полицию. Как выяснилось, нетрезвая женщина во время очередного конфликта со своим сыном нанесла ему телесные повреждения и приставила нож к горлу, угрожая убить. Школьник сумел вырваться и позже попросил помощи у знакомых.

- Полиция установила личности участников инцидента с участием подростка в селе Новорусановка Спасского района. Стало известно, что между матерью и ее 15-летним сыном произошел конфликт, в результате чего женщина нанесла телесные повреждения ребенку. Отец в это время был на работе. В семье воспитываются трое детей, бытовые условия удовлетворительные. Мать злоупотребляет алкоголем, - прокомментировали «КП» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

В отношении 37-летней подозреваемой составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей) и по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои).

Семья была поставлена на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Горе-мать направлена на консультацию к врачу-наркологу, а ребенок помещен в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03