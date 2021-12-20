Школьница из Владивостока предлагала секс-услуги на страничке в соцсетях

От имени девушки создали фейковую анкету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Страничку, которая повергла в шок, обнаружил житель Владивостока в одной из соцсетей. Она была создана от лица его несовершеннолетней дочери якобы предлагавшей интимные услуги за деньги. Как оказалось, фейковое объявление разместили злоумышленники.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», испытавший настоящий стресс от увиденного мужчина решил обратиться за помощью в полицию. По его словам, на страничке в соцсети, созданной от лица его дочери, было размещено не только ее фото, но и указанна фамилия, возраст и место проживания.

Все это сопровождалось текстом нецензурного содержания, описывающего различные виды сексуальных услуг от школьницы. Всем любителям «клубнички», кто заинтересовался предложением, предлагалось написать сообщение и ждать встречи. Отец девочки выяснил, что дочь вообще не пользуется социальными сетями. Сама школьница также находится в шоке от созданной от ее имени пошлой анкеты.

Мужчина предположил, что авторами злой шутки могли стать ее одноклассники или знакомые, которые располагают ее фото и личными данными. Возмущенный глава семейства сделал распечатку страницы в соцсети и передал ее в полицию.

После этого публикация была заблокирована, а стражи порядка приступили к проверке по данному факту. За создание липовой анкеты от лица несовершеннолетней виновнику грозит уголовная ответственность за клевету по ст. 128 УК РФ, предусматривающей штраф до миллиона рублей или лишение свободы до двух лет.

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