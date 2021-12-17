Снесло крышу до багажника: во Владивостоке разорвало спорткар после столкновения с эвакуатором

Водитель чудом выжил. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Жесткое ДТП со спортивным автомобилем и эвакуатором произошло во Владивостоке поздно вечером в пятницу, 17 декабря. Дрифтер на полном ходу влетел в припаркованной большегруз напротив дома №28 по улице Военное шоссе, прямо рядом с городским УМВД.

Основной удар пришелся на сторону водителя. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Корреспонденты «Комсомольской правды – Владивосток» оказались на месте аварии, когда там уже стояла машина полицейских. У них в авто сидел шофер эвакуатора и давал показания. Как удалось выяснить журналистам, водитель спорткара сбежал с места ДТП, однако учитывая раскуроченную часть авто с его стороны, куда и пришелся основной удар, это сложно представить. Пассажира же Toyota увезла карета скорой помощи.

На место оперативно прибыл наряд ДПС. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Спортивный автомобиль капотом нырнул под заднюю часть эвакуатора и получил серьезные повреждения: снесена почти вся крыша, выбиты стекла по правой стороне, сильно пострадала передняя часть.

То ли автомобилист родился в рубашке, то ли убежал травмированный в шоковом состоянии. Фото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что тюнингованное авто еще недавно участвовало в профессиональных гонках на PrimRing. Найти владельца машины полицейским не составит труда, тем более что оракал с его фамилией красуется на стекле.

Восстановить автомобиль будет крайне сложно. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Toyota протаранила эвакуатор. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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