Снесло крышу до багажника: во Владивостоке разорвало спорткар после столкновения с эвакуатором

Водитель чудом выжил.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
Жесткое ДТП со спортивным автомобилем и эвакуатором произошло во Владивостоке поздно вечером в пятницу, 17 декабря. Дрифтер на полном ходу влетел в припаркованной большегруз напротив дома №28 по улице Военное шоссе, прямо рядом с городским УМВД.
Основной удар пришелся на сторону водителя.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
Корреспонденты «Комсомольской правды – Владивосток» оказались на месте аварии, когда там уже стояла машина полицейских. У них в авто сидел шофер эвакуатора и давал показания. Как удалось выяснить журналистам, водитель спорткара сбежал с места ДТП, однако учитывая раскуроченную часть авто с его стороны, куда и пришелся основной удар, это сложно представить. Пассажира же Toyota увезла карета скорой помощи.
На место оперативно прибыл наряд ДПС.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
Спортивный автомобиль капотом нырнул под заднюю часть эвакуатора и получил серьезные повреждения: снесена почти вся крыша, выбиты стекла по правой стороне, сильно пострадала передняя часть.
То ли автомобилист родился в рубашке, то ли убежал травмированный в шоковом состоянии.
Фото: Милана СОКОЛ
Стоит отметить, что тюнингованное авто еще недавно участвовало в профессиональных гонках на PrimRing. Найти владельца машины полицейским не составит труда, тем более что оракал с его фамилией красуется на стекле.
Восстановить автомобиль будет крайне сложно.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
Toyota протаранила эвакуатор.
Фото: Екатерина ТИХАЯ
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