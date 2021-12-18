Сеть парфюмерии "Иль де Ботэ" закроется во Владивостоке до конца года

Фото: vl.ru

Сеть парфюмерии и косметики "Иль де Ботэ" до 31 декабря закроет все свои филиалы во Владивостоке. Магазины перейдут по опеку французского бренда Sephora.

По информации vl.ru, закроются точки в ТЦ "Сотка" (проспект Столетия Владивостока, 40), в ТЦ "Центральный" и в доме на Светланской, 37а. Здание на Светланской, где магазин занимал порядка 1300 квадратных метров на двух этажах, продают за 999 миллионов рублей.

На месте "Иль де Ботэ" в "Центральном официально откроется Sephora. Как сообщалось осенью, Sephora - новое имя "Иль де Ботэ", в 2016 году Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила долю российского основателя "Иль де Ботэ".

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