Тащат даже телефоны и сигареты: в Приморье орудуют рыбаки-мародеры

У одного из рыбаков украли аккумулятор Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье объявили автомобильные мародеры. Они вскрывают машины и воруют ценные вещи у рыбаков, пока те ловят рыбу, выяснила "КП-Владивосток" в соцсетях (ulov_25).

Видеороликом поделился один из очевидцев: он заметил вскрытые автомобили. За кадром автор рассказывает, что все в произошло в бухте Южной (село Береговое). У одного из водителей из Лесозаводска украли аккумулятор, у другого - перевернут весь салон, стащили телефон и даже сигареты.

- Крадуны в деле, будьте бдительны, - предупредил приморец жителей.

В комментариях приморцы негодуют: многие предлагают свои варианты правосудия над мародерами.

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