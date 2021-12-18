Житель Артема убил бывшую подружку за то, что она задела старую рану

За убийство мужчине грозит серьезный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завершили расследование трагического убийства 39-летней женщины. Ее тело нашли в Артеме в доме по улице Фрунзе; оно было исколото ножом в районе груди, шеи, конечностей. Виновника жестокого убийства нашли: подозревается бывший сожитель.

Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью. Дело в том, что 45-летний мужчина выпивал с бывшей подружкой: однако на фоне старых непроработанных обид возникла ссора. Потерпевшая оскорбила мужчина, задев за живое, при этом ткнула в место на теле, где еще не зажила рана, которую нанесла она же несколько месяцев назад. Мужчина рассвирепел и в злости нанес с десяток ударов по телу экс-сожительницы ножом.

Место убийства осмотрели, изъяли одежду, в которой в тот день был фигурант - скоро его планируют заключить под стражу. В суде он окажется по статье 105 УК РФ - убийство.

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