Корабли-призраки заметили в Фокино в Приморье

Фото: pogoda_25_region

В Приморье на видео очевидцы сняли корабли-призраки. Густой туман и пар от морских вод окутали несколько судов и подлодки на прибрежной территории ЗАТО Фокино.

Призраками корабли назвал автор фото и видео, опубликованных в соцсети. Конечно, "астральность" судов была немного преувеличена, однако кадры завораживают.

Фото: pogoda_25_region

Приморцы в комментариях остались довольны: несмотря на то, что часть жителей написали про обыденность ситуации, другие их осадили.

- Кто постоянно смотрит, тому ничего особенного, а как по мне - красотища! - сказала жительница.

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