Елочные игрушки размером с грузовик прокатили по Владивостоку

Елочный шар Гулливера. Фото: blog_vladivostok

Во Владивостоке засняли елочные игрушки размером с два автомобиля - это украшения для площадки на Аксаковской, 12. Размеры игрушки вызвал ажиотаж в соцсети, где опубликовали кадры.

Огромный елочный шар перевозил большегруз. На кадрах видно, что голубоватый шар с украшениями из полосок действительно огромен: до 2 метров в диаметре. Приморцы начали гадать, кому предназначена игрушка, а также тренируются в юморе.

"Приходите в гости к Гулливеру"; "Это вы еще кота не видели"; "Интересно, а какая тогда нужна елка?", - спрашивают жители в комментариях.

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