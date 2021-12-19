Владивосток и Якутию свяжет скоростной поезд

Сейчас чтобы из Владивостока добраться до Нижнего Бестяха, в поезде придется ехать больше двух суток Фото: Евгения ГУСЕВА

Якутию и Приморье свяжет скорый поезд - его запустят в 2022 году по направлению Нижних Бестях - Владивосток. Запустит маршрут АО "АК Железные дороги Якутии", сообщили в пресс-службе компании.

Глава организации озвучил плану на 2022 год и сообщил, что запуск поезда по маршруту - приоритетная задача. При этом поезд по маршруту Нижний Бестях - Владивосток планируется с включением в него прицепных вагонов - для беспересадочного сообщения до Иркутска и Амурской области.

Из Владивостока до Нижнего Бестяха сейчас можно добраться только поездом до Тынды, дальше вагоны прикрепляют к поездам АО "РЖД", и пассажиры следуют до пункта назначения. Все проходит незаметно. Однако запуск скорого поезда существенно сократит время пути, которое сейчас составляет двое суток и 13 часов. На такой маршрут билет обойдется от 5 тысяч до 7,8 тысячи рублей.

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