Кедровые сосны, бук и тис старше 400 лет нашли в разных уголках Дальнего Востока

Остроконечный тис может стоять до 1700 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории нескольких субъектов Дальнего Востока провели государственный учет лесов: нежданной находкой ученых оказались древнейшие деревья (бук, тис и кедровые сосны) возрастом более 400 лет, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", в ходе лесучета в Приморье нашли тис остроконечный (хвойное растение), в высоту этот исполин больше девяти метров. Его диаметр - больше полуметра.

Кедровые сосны - это главные долгожителей Сибири и Дальнего Востока. В Югре (Ханты-Мансийский округ) и в Хабаровском крае нашли две таких красавицы: одна 25 метров, другая - более 38 метров.

По информации из открытых источников, средняя длительность жизни кедра - 200 лет, однако при бережном отношении его возраст доходит и до 600 лет. А вот тис, герой приморской тайги, может стоять до 1 700 лет.

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