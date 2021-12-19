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19 декабря 2021 2:40

Авария с пожарным автомобилем сковала движение на Авангарде во Владивостоке

Обстоятельства уточняются
Руслан НОВИКОВ
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ДТП в районе Авангарда

ДТП в районе Авангарда

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во дальневосточной столице движение автомобилей сковано в районе Авангарда. По направлению в сторону Луговой площади произошла авария с участием служебного автомобиля пожарных: предположительно, водитель врезался в технику, выезжающую с поворота.

Как видно на кадрах корреспондента "Комсомольской правды - Владивосток", джип не уступил дорогу машине пожарных. Большегрузная машина практически полностью заблокировала полосу: автомобили ждут прибытия ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Авария стала причиной затора на этом участком дороги. Редакция уточнит обстоятельства ДТП.

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