Держи колбаску: хищницу встретили рыбаки на Русском острове во Владивостоке

Животное вышло на лед к рыболовам Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке удивительную картину запечатлели местные рыбаки на Русском острове. Поглазеть на двуногих пришла лисица, постоянный житель острова. Мужчины дали хищнице несколько кусочков колбасы.

- На колбаску, моя хорошая. А где "спасибо"? - говорит за кадром автор видеозаписи, опубликованной в соцсети.

Контакты диких животных и людей в крае участились, поэтому не все остались довольны милым и добрым видео. Напомним, диких животных действительно лучше не трогать и не кормить, рекомендуют специалисты.

- Зачем давать всякую дрянь, если нет рыбы? Да и лиса сама не уйдет голодная со льда, не надо подкармливать, - написал один из жителей.

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