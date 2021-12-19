Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток19 декабря 2021 4:12

Держи колбаску: хищницу встретили рыбаки на Русском острове во Владивостоке

В городе окреп лед для зимней рыбалки
Ростислав САХАЛИНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Животное вышло на лед к рыболовам

Животное вышло на лед к рыболовам

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке удивительную картину запечатлели местные рыбаки на Русском острове. Поглазеть на двуногих пришла лисица, постоянный житель острова. Мужчины дали хищнице несколько кусочков колбасы.

- На колбаску, моя хорошая. А где "спасибо"? - говорит за кадром автор видеозаписи, опубликованной в соцсети.

Контакты диких животных и людей в крае участились, поэтому не все остались довольны милым и добрым видео. Напомним, диких животных действительно лучше не трогать и не кормить, рекомендуют специалисты.

- Зачем давать всякую дрянь, если нет рыбы? Да и лиса сама не уйдет голодная со льда, не надо подкармливать, - написал один из жителей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03