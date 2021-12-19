Прокуратура проверит отключение света в сотнях домов Надеждинского района из-за аварии

При свечах ужинали тысячи жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером в Надеждинском районе Приморья тысячи жителей остались без света: отключили от электроснабжения поселки Соловей-Ключ, Прохладное, Вольно-Надеждинское. Это порядка 700 домов. Прокуратура проводит проверку факта.

- Установлено, что в ночь с 18 на 19 декабря 2021 года произошло аварийное отключение электроснабжения. В результате проведения аварийно-восстановительных работ предоставление услуги электроснабжения восстановлено во всех домах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По результатам проверки примут меры. При этом жители сообщили, что подобные отключения у них - не редкость, свет вырубают примерно раз в неделю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03