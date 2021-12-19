Дикая испуганная коза не может выбраться с улиц Дальнегорска

Фото: принтскрин видео, administration_dalnegorsk

В приморском Дальнегорске очевидцы сообщают о бедном диком животном, которое замечают на улицах города. Предположительно, речь идет о козе. Копытное попалось в один из промерзлых ручьев и ненадолго оказалось в ловушке, заметили очевидцы. На данный момент местонахождение животного неизвестно.

Как стало известно "КП-Владивосток", животное оказалось в ловушке воды в 10 часов 19 декабря, однако очевидцы сообщили, что предположительная коза сама убежала.

Приморцы в комментариях обеспокоены и строят догадки: многие сетуют, что животные могут пораниться из-за снежного наста. Другие пишут, что видели ее в разных районах города. Редакция проследит за развитием событий.

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