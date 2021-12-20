Во Владивостоке вора-ловеласа, прячущегося у одиноких женщин, выловили "из-под ванны"

Фигурант прятался, чтобы избежать правосудия. Фото: пресс-служба УМВД

Во Владивостке развернулась история Казановы, только перед нами менее благородный авантюрист. 24-летний житель Находки обворовывал одиноких женщин во Владивостоке - сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Вишенкой на торте в авантюре стало то, что поймали ловеласа под ванной - там он до последнего надеялся избежать правосудия.

О казусе сообщили в пресс-службе краевого УМВД. Как стало известно "КП-Владивосток", история началась с нескольких заявлений от разных женщин, которые позволили предположить, что работает серийник. В одном из хостелов пропал ноутбук с ресепшена, в гардеробе была похищена сумочка с деньгами и двумя мобильными телефонами. Кражи в разных уголках города продолжались ежедневно.

Кража в гардеробе со скрытых камер. Фото: пресс-служба УМВД

Предполагаемого виновника разыскали - им оказался юноша, без прописки, да еще и в федеральном розыске за кражи.

- Молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили сотрудники полиции, - уточнили в пресс-службе. Поймали парня как раз в одном из таких ночлегов - от сотрудников полиции он попытался спрятаться под ванной.

Так он гастролировал по Приморью давно, собирая легкую наживу и пользуясь доверием женщин, чтобы иметь кров. Никогда нигде не работал. Предъявлено обвинение, расследование продолжается, гарантирован суд.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба), - уточнила глава пресс-службы краевого УМВД Ирина Сырова.

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