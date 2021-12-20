За минувшие сутки коронавирусом в Приморье 451 человек заразился COVID-19

Привито порядка 890 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не спадает рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки заразились еще 451 человек, всего зафиксировали 97 187 случаев инфекции.

Выздоровели 151 человек, при этом за весь период пандемии одолели болезнь 81 457 жителей Приморья. Четыре приморца скончались от заболевания, всего 1 492 умерли от инфекции.

Напомним, продолжается кампания по вакцинации. Как минимум первым компонентом привито 878 888 жителей. План еще не выполнен.

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