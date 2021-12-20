ДРСК строит дополнительную ЛЭП в Надеждинском районе Приморья

Фото: АО «ДРСК»

В связи с существенным ростом потребления электроэнергии в зимний период в районе поселке Соловей Ключ Приморские электрические сети ведут работу по строительству дополнительной линии электропередачи 6 кВ, что позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. Из-за массового жилого строительства в Надеждинском районе прирост потребления электроэнергии за год составил около 30%.

В ночь с 18 на 19 декабря из-за высоких нагрузок на сеть произошло отключение фидера №6 подстанции 35/6 кВ «Соловей ключ». Восстановление электроснабжения потребителей осуществлялось поэтапно, чтобы исключить возможные повторные отключения линии, связанные с большой нагрузкой. 19 декабря в 12:45 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

Строительство дополнительной ЛЭП 6 кВ планируется завершить до конца текущей недели. Это позволит в дальнейшем минимизировать нарушения электроснабжения в период максимальных нагрузок из-за роста нагрузок.

Стоит отметить, что в период прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей село Прохладное энергетики построили две линии электропередачи 6 кВ. Однако с учетом прироста потребления электроэнергии (около 30 %) в период прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов начаты работы по реконструкции существующей ЛЭП 6 кВ для увеличения ее пропускной способности. Для обеспечения параметров качества электроэнергии в период реконструкции линии часть потребителей село Прохладное будут переведены на электроснабжение от дизель-генераторных установок (ДГУ). Завершить работы компания планирует до конца 2021 года.

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