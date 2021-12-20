Боец ОМОНа утонул во время рыбалки под Владивостоком

Трагедия случилась на берегу бухты у села Береговое. Из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагически закончился зимний отдых на берегу Амурского залива полуострова Песчаный для жителя Владивостока. Двое приятелей решили порыбачить, но ночью один из них решил пойти на лед и пропал. Его тело обнаружили только на следующий день.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», двое знакомых уехали отдыхать на берегу бухты Мелководной в районе села Береговое под Владивостоком, чтобы порыбачить. Уже поздно вечером 30-летний боец ОМОНа по какой-то причине решил выйти на лед и не вернулся.

Его друг забил тревогу и начал искать товарища, но обнаружить его на льду не сумел. Тогда мужчина сообщил о пропаже спасателям и другому знакомому из Росгвардии. Специалисты выехали на место и начали поиск пропавшего. Тело было обнаружено в воде только на следующий день: погибший провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться на берег.

По факту гибели сотрудника ОМОН проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03