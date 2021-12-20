Стартапы Приморья будут поставлять мед в Казахстан

В вебинарах участвовали специалисты-пчеловоды разных стран Фото: Мария ЛЕНЦ

Участники образовательного акселератора "Энергия пчеловодства", который завершился в Приморье, заключили три контракта на экспорт пробных партий меда в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- В течение месяца участники программы получали практические навыки от российских и международных экспертов отрасли. В мероприятии приняли участие более 70 пчеловодов края, - уточнили в пресс-службе.

В акселераторе (от англ. accelerator - "газ", "ускоритель") участвовали ученые-пчеловоды из Китая, Германии, опытный промышленный пчеловод из Канады – Михаил Куцый, активно участвовали представители крупного бизнеса из Японии. Они провели онлайн-уроки.

Образцы приморского меда также отправят в Германию, уже есть контакт с одним из крупнейших поставщиков Юго-Восточной Азии. Поддержку "медовым" стартапам оказывается центр "Мой бизнес".

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