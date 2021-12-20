Приморские военные, похитившие топлива на 4 миллиона рублей, осуждены судом Владивостока

Украли больше 140 тонн дизельного топлива и 2 тонны горюче-смазочных материалов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивостокский гарнизонный военный суд вынес приговор 12 военнослужащим Приморья. Они похитили топлива на 4 миллиона рублей, сообщило в минувшее воскресенье Главное военное следственное управление СК РФ.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", среди членов ОПГ - начальник отделения хранения войсковой части, механик, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и шесть старших лейтенантов. С 2013 по 2014 фигуранты на бумаге создавали "излишки" дизельного топлива, а также вносили сведения, что для судов поступило больше горючих материалов, чем есть де-факто. Похищено больше 140 тонн дизельного топлива, 2 тонны масла.

- В результате данных согласованных действий участников преступной группы создавались излишки топлива в довольствующих отделах и отделениях хранения Тихоокеанского флота, откуда они реализовывались третьим лицам, - уточнили в релизе пресс-службы.

Четверо отсидят срок до десяти лет. Еще восемь фигурантов осуждены условно: им дали от двух до четырех лет. Военные оказались на скамье подсудимых по статье части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное ОПГ, в особо крупном размере).

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