Ума палата - докатались пацаны. В Находке дрифтеры утопили машину, нарезая круги по озеру

Фото: newsnhk

Автомобиль Toyota Corolla ушел под воду на озере Лебяжье в Находке. Жители успели сфотографироваться с тонущим "кораблем" - видео облетела соцсети Приморья.

Почему водитель решил поехать по неокрепшему льду - неизвестно. Местные жители (предположительно, они вылезли из автомобиля) начали фотосессию.

- Накатались пацаны, - подписал видеозапись автор.

В комментариях пояснили предысторию: оказалось, что круги молодые люди наворачивали еще вчера, несмотря на тонкий лед. Другие жители отметили, что автомобиль, скорее всего, застыл в водоеме от минусовых температур. В еще одном паблике, где опубликовали видео с другого ракурса, потвердили, что место - опасный участок для вечернего дрифта.

- Ума палата, - лаконично заключил приморец под публикацией.

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