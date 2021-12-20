"Губернаторская елка" состоится 24 декабря у цирка во Владивостоке

Фото: пресс-служба правительства Приморья

"Губернаторская елка" в Приморье состоится 24 декабря во Владивостоке. Вместе с ней для ребят организуют представление во Владивостокском цирке от цирковой династии Филатовых. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Зрителей ждет популярный аттракцион "Медвежий цирк", дрессированные животные и птицы, на арену также выйдут профессионалы-акробаты, воздушные гимнасты.

Приглашено около трех тысяч ребят, которые достигли особых успехов в науке, спорте и искусстве: в списках также дети-инвалиды, сироты, ребята, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга.

Школьников ждут на представлениях по всему городу:

- Ребят ждут на Приморской сцене Мариинского театра на балет «Щелкунчик», в Приморском краевом академическом театре имени Горького – на спектакль «Золушка», в Приморском краевом драматическом театре молодежи – на спектакль «Летучий корабль», в Приморской краевой филармонии – на мюзикл «Холодное сердце» и в Приморском краевом театре кукол – на спектакли «Солнышко и снежные человечки» и «Золушка», - уточнили в пресс-службе.

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