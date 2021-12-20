10 лет спустя: один из бывших «Хаяттов», ныне отель Okura Vladivostok во Владивостоке откроют летом следующего года

Перенос сроков сдачи отеля на Корабельной Набережной уже стал традицией Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Пятизвездочный отель японской гостиничной сети Okura, разместившийся в здании самого известного долгостроя Владивостока – бывшего «Хаятта» на Корабельной Набережной, откроется летом следующего года, сообщил главный советник по международным проектам компании «Гостиница «Окура» Кадоваки Горо на встрече с мэром Владивостока Константином Шестаковым.

Японские отельеры планировали запуститься летом текущего года, к очередному Восточному экономическому форуму, но в итоге сдвинули сроки еще на год.

Впрочем, постоянные переносы открытия гостиницы на Корабельной набережной уже стали традицией – в следующем году исполнится ровно десять лет с первоначально планируемой даты.

Напомним, что «история «Хаяттов» уже давно стала во Владивостоке притчей во языцех.

Два пятизвездочных отеля под эгидой всемирно известной отельной сети начали строить в городе еще в 2010 году. Один разместился на Корабельной Набережной, второй – на мысе Бурном.Оба отеля планировали сдать в 2012 году к саммиту АТЭС. Однако с тех пор сроки сдачи постоянно переносили, а сама стройка сопровождалась всевозможными скандалами и масштабными денежными вливаниями. На строительство зданий ежегодно выделяли миллиарды бюджетных рублей, но закончить работу и ввести гостиницы в строй так и не удалось.

В итоге власти приняли решение избавиться от недостроев. Первым в 2018 году попытался продать многострадальные отели тогдашний ВРИО губернатора Приморья Андрей Тарасенко, однако предложенные потенциальными приобретателями цены краевую администрацию не устроили и объекты были сняты с продажи. Сменивший Тарасенко на посту главы Приморья Олег Кожемяко был настроен более решительно и со второй попытки в апреле 2019 года Российский аукционный дом (РАД) продал два недостроя за 3,7 миллиарда рублей компании олигарха Олега Дерипаски ООО «Парк-отель «Бурдугуз». Сумма продажи оказалась в пять раз меньше потраченных на строительство и содержание зданий бюджетных средств (больше 14 миллиардов рублей).

После покупки новый собственник начал достраивать здания. В январе текущего года было объявлено, что отель на Корабельной набережной будет отдан в управление японской Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. Тогда же заявлялось, что запуск пятизвездочной гостиницы Okura Vladivostok запланирован к шестому Восточному экономическому форуму в сентябре текущего года.