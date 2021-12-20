Секс в обмен на поблажки: в Приморье капитан сухогруза домогался повара

Повар обратилась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член экипажа сухогруза обратилась за помощью в полицию Приморья, устав терпеть домогательства престарелого капитана. Свою жалобу женщина отнесла в отделение, пока судно стояло на рейде в Тернейском порту.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно от источника в правоохранительных, что женщина приехала на заработки из Амурской области и устроилась на сухогруз поваром. Судно с портом приписки Ванино [порт в Хабаровском крае] регулярно перевозит различные грузы и часто заходит в Приморье.

Работа поваром нравилась 47-летней женщине до тех пор, пока к ней не стал приставать пожилой капитан. Видимо, уверенный в своей власти бывалый моряк открыто стал домогаться подчиненной и предлагать секс в обмен на поблажки и привилегии. Он рассчитывал, что повариха станет его любовницей. Однако женщина оказалась несговорчивой: настойчиво отбивала все атаки ловеласа. Когда его сексуальная активность перешла все разумные пределы, повар решила обратиться в полицию и попросить помощи.

В очередной раз, когда судно зашло в порт в Тернейском районе, она сошла на берег и отправилась писать заявление с жалобой на озабоченного капитана. Женщина озвучила свою проблему и попросила принять меры к начальнику сухогруза.

Стражи порядка опросили заявительницу и приступили к проверке. За сексуальные домогательства мужчине грозит ответственность по ст. 133 УК РФ, предусматривающей штраф до 120 тысяч рублей или до одного года лишения свободы.

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