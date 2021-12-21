За минувшие сутки в Приморье еще 453 человека заразились COVID-19

Привито порядка 882 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не падает рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки вирусом заразились еще 453 человека, всего зафиксировано 97 640 случаев заболевания.

За день 147 жителей края выздоровели, одолеть болезнь удалось 81 604 приморцам за весь период пандемии. К сожалению, еще четверо жителей скончались, всего заболевание погубило 1 496 человек.

Продолжается кампания массовой вакцинации. Всего как минимум первым компонентом вакцины привито 882 266 человек.

В то же время "ковидный" фонд Приморья заполнен на 3/4:

- В 24 медорганизациях развернуты 2 622 места для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями. Занятость коечного фонда составляет 82,2%, - рассказали накануне в пресс-службе правительства Приморья.

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