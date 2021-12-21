Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-12°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток21 декабря 2021 2:50

В Приморье под суд пойдет член "Общака", взорвавший автомобиль конкурента 15 лет назад

Организатор криминальной группы скончался, два фигуранта осуждены
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Большая часть членов ОПГ установлена

Большая часть членов ОПГ установлена

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Разборки лихих 90-х до сих пор отдают эхом в Приморском крае. Удивительную историю 15-летней давности удалось раскрыть региональному Следкому: ныне 48-летний житель Арсеньева пойдет под суд за убийство хитрым способом. В составе ОПГ он помог поджечь соперника в его же автомобиле с помощью взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Приморья. По версии следствия, с 2001 по 2002 год обвиняемый с несколькими приятелями входили в ОПГ под лаконичным названием "Общак". Участники крышевали магазины и других предпринимателей, помогали зекам и арестантам. Был и лидер - 35-летний мужчина. Однако 26 марта 2002 года в Арсеньеве убили мужчину, который претендовал на роль главы "Общака" - сделали вывод, что с ним расправился другой претендент.

Убийство из мотивов мести планировались долго: покупали автомобили, оружие, планировали ходы, изучали привычки жертвы. Один из членов "Общака" даже пытался застрелить потерпевшего, но в последний момент, видимо, решил начать с чистого листа - и вышел из ОПГ.

Замысел все же осуществили: под сиденье автомобиля "Тойота Спринтер Мариино" подложили взрывчатку. Автомобиль выследили возле домов на Калининской, подорвали дистанционно - с ненужным звеном было покончено.

- Обвиняемый долгое время находился в розыске, однако после установления его местонахождения он был взят под стражу. В отношении организатора уголовное преследование прекращено в связи со смертью, два фигуранта осуждены, - уточнили в СК.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03