В Приморье под суд пойдет член "Общака", взорвавший автомобиль конкурента 15 лет назад

Большая часть членов ОПГ установлена Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Разборки лихих 90-х до сих пор отдают эхом в Приморском крае. Удивительную историю 15-летней давности удалось раскрыть региональному Следкому: ныне 48-летний житель Арсеньева пойдет под суд за убийство хитрым способом. В составе ОПГ он помог поджечь соперника в его же автомобиле с помощью взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Приморья. По версии следствия, с 2001 по 2002 год обвиняемый с несколькими приятелями входили в ОПГ под лаконичным названием "Общак". Участники крышевали магазины и других предпринимателей, помогали зекам и арестантам. Был и лидер - 35-летний мужчина. Однако 26 марта 2002 года в Арсеньеве убили мужчину, который претендовал на роль главы "Общака" - сделали вывод, что с ним расправился другой претендент.

Убийство из мотивов мести планировались долго: покупали автомобили, оружие, планировали ходы, изучали привычки жертвы. Один из членов "Общака" даже пытался застрелить потерпевшего, но в последний момент, видимо, решил начать с чистого листа - и вышел из ОПГ.

Замысел все же осуществили: под сиденье автомобиля "Тойота Спринтер Мариино" подложили взрывчатку. Автомобиль выследили возле домов на Калининской, подорвали дистанционно - с ненужным звеном было покончено.

- Обвиняемый долгое время находился в розыске, однако после установления его местонахождения он был взят под стражу. В отношении организатора уголовное преследование прекращено в связи со смертью, два фигуранта осуждены, - уточнили в СК.

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