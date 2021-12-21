Металл для судоверфи «Звезда» в Приморье будут «лить» в бухте Суходол

Приморский металлургический завод разместится в нескольких километрах от судоверфи. Фото: пресс-служба ДЦСС

В бухте Суходол близ Большого Камня будет построен металлургический завод мощностью 1,5 миллиона тонн в год, призванный обеспечить потребности судоверфи «Звезда» в металлопрокате для строительства судов.

О начале практической реализации проекта Приморского металлургического завода (ПМЗ) сообщила Роснефть, управляющая судостроительным комплексом.

В сообщении компании отмечается, что выбран максимально эффективный проект производительностью 1,5 миллиона тонн продукции в год. Проект собираются реализовать в две очереди – сначала будет создано сталепрокатное производство (Прокатный стан), после к нему добавится трубопрокатное производство (Трубный стан).

- Основной продукцией завода будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 м шириной и до 24 м длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте— и газопроводов в объеме 200-220 тысяч тонн в год, - сообщили «КП-Владивосток» в компании.

Годовая потребность «Звезды» в металле в 2024 году составит порядка 350 тысяч тонн, остальная продукция создаваемого металлургического производства будет направлять на рынок Дальнего Востока и на экспорт, отметили в Роснефти.

Для обеспечения металлургического производства потребуется строительство морского причала, автомобильной и железной дорог, а также прокладка магистральных сетей энергоснабжения, ЛЭП, газопровода, водопровода, уточнили в компании.

Новое производство обеспечит работой порядка полутора тысяч человек. Для них планируют построить жилье в Большом Камне.