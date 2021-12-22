От COVID-19 в Приморье скончались более полутора тысячи жителей

Привито порядка 885 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не улучшается эпидемиологическая ситуация. Коронавирус в крае унес жизни уже 1 501 жителя, сообщили в региональном оперштабе. Трагичную статистику пополнили еще пять человек за минувшие сутки.

Зафиксировано еще 450 случаев заболевания среди жителей, всего 98 090. Выздоровели, при этом, 410 жителей, всего за весь период пандемии - 82 014.

В крае продолжается вакцинация - как минимум первым компонентом привито уже 885 488 жителей Приморья.

Стоит отметить, как уже писала "КП-Владивосток", большая часть летальных исходов (75%) приходится на пожилых людей, заболевших коронавирусом.

- Заразиться вирусом могут люди всех возрастов. Однако людям старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью. Вакцинация – один из самых эффективных способов снизить риски тяжелого течения заболевания, особенно это касается групп риска, - цитирует пресс-служба регионального правительства краевой Роспотребнадзор.

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