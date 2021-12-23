Во Владивостоке умер 8-летний мальчик, подавившись едой

Ребенок скончался в одном из медцентров Владивостока Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следователи устанавливают точные причины смерти 8-летнего мальчика, который скончался в одном из медицинских центров Владивостока. Врачи ничем не смогли помочь ребенку, который подавился во время еды и задохнулся. Не исключено, что маленького пациента слишком поздно доставили.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что трагический случай произошел в одном из медцентров в Ленинском районе Владивостока, куда и был доставлен несовершеннолетний. По предварительным данным, мальчик поперхнулся орешками, которые перекрыли дыхательные пути и он потерял сознание.

Медики попытались оказать малышу всю необходимую помощь, но спасти ему жизнь не удалось. К расследованию гибели ребенка приступили следователи СК и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции. Установлено, что мальчик проживал с матерью и имел проблемы со здоровьем.

Точную причину смерти поможет установить экспертиза. По факту случившейся трагедии проводится доследственная проверка.

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